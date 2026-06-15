За неделю на Дону потушили 49 пожаров

За прошедшую неделю пожарно‑спасательные подразделения ГУ МЧС по Ростовской области ликвидировали 49 пожаров, сообщили в пресс‑службе ведомства.
Основные итоги реагирования: спасён 1 человек при ликвидации пожаров, в огне погибли 2 жителя региона, потушено 9 загораний сухой растительности на общей площади 0,08 гектара и ликвидировано 5 лесных пожаров.
Дополнительно спасатели 38 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно‑транспортных происшествий, в ходе которых были спасены 10 человек.
На водных объектах региона зарегистрировано 7 происшествий. В результате этих инцидентов погибли 6 человек, 1 житель области был спасён.
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