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За неделю на Дону потушили 49 пожаров

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

За прошедшую неделю пожарно‑спасательные подразделения ГУ МЧС по Ростовской области ликвидировали 49 пожаров, сообщили в пресс‑службе ведомства.

Основные итоги реагирования: спасён 1 человек при ликвидации пожаров, в огне погибли 2 жителя региона, потушено 9 загораний сухой растительности на общей площади 0,08 гектара и ликвидировано 5 лесных пожаров.

Дополнительно спасатели 38 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно‑транспортных происшествий, в ходе которых были спасены 10 человек.

На водных объектах региона зарегистрировано 7 происшествий. В результате этих инцидентов погибли 6 человек, 1 житель области был спасён.

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