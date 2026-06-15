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В Красноярске завершили дело о похищении мужчины из-за доли в квартире (видео)

В Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которых обвиняют в похищении человека и вымогательстве.

В Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которых обвиняют в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, пятеро сообщников организовали похищение 44-летнего мужчины. От него хотели добиться переоформления доли в квартире на его сестру. Инцидент произошел днем 6 августа 2025 года. Фигуранты подкараулили мужчину на улице, силой посадили в автомобиль и стали требовать оформить договор дарения доли в квартире.

После этого потерпевшего избили и вывезли на ферму в деревне Терентьево Березовского района. Она принадлежала одному из сообщников. Ночью мужчине удалось сбежать. После этого он обратился за медицинской помощью и в правоохранительные органы. По ходатайству следствия обвиняемых заключили под стражу. Уголовные дела в отношении еще двух предполагаемых соучастников выделили в отдельное производство.

Следователи сообщили, что собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.