В Красноярске завершили дело о похищении мужчины из-за доли в квартире (видео)

После этого потерпевшего избили и вывезли на ферму в деревне Терентьево Березовского района. Она принадлежала одному из сообщников. Ночью мужчине удалось сбежать. После этого он обратился за медицинской помощью и в правоохранительные органы. По ходатайству следствия обвиняемых заключили под стражу. Уголовные дела в отношении еще двух предполагаемых соучастников выделили в отдельное производство.