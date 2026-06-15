Страхование жизни остается невостребованным у жителей Ростовской области

По мнению экспертов, низкий интерес к страхованию жизни может быть связан как с ограниченным спросом на долгосрочные финансовые продукты, так и с желанием населения в первую очередь направлять средства на текущие расходы и накопления. На этом фоне страхование жизни остается одним из наименее массовых сегментов страхового рынка региона.