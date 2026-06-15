В Лесосибирске начали выпускать уголь для промышленности и производства фильтров

Лесозаготовительное предприятие построило в Красноярском крае новый завод, где планируется выпускать пеллеты и древесный брикетированный уголь. Производить эту продукцию будут из отходов лесопиления. Фонд развития промышленности региона предоставил предприятию льготный заем в размере 100 млн рублей. Еще 200 млн рублей компания вложила из собственных средств. Возведенный производственный комплекс, закупленные линии по выпуску пеллет и угля, установленное оборудование, автотранспорт и спецтехнику руководство предприятия продемонстрировало министру промышленности и торговли края Максиму Ермакову. Для получения сырья на заводе планируют перерабатывать отходы лесозаготовок в Енисейском районе. По словам заместителя директора компании Максима Пшеничникова, технология позволяет перерабатывать даже мелкие фракции — опилки и стружку. Уголь, который планируют выпускать в Лесосибирске, подходит для металлургии, производства активированного угля, а также для картриджей воды, противогазов и очистки газов. Проект находится в завершающей стадии. Плановый объем выпуска — более 20,8 тысяч тонн пеллет и 5,5 тысяч тонн угля в год, рассказали Gornovosti.ru.