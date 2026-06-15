Звезда «Балтики» и сборной России назвал неожиданного фаворита на ЧМ-2026

Защитник «Балтики» и сборной России Мингиян Бевеев назвал Японию своим фаворитом чемпионата мира 2026 года. Об этом футболист рассказал в интервью проекту «На трибуне» в «Клопс Блогах».
Футболист объяснил своё решение тем, что японцы представляют Азию, и он симпатизирует им. Игроки Страны восходящего солнца смогли впечатлить спортивную общественность. На групповом этапе команда уже встретилась с Нидерландами и сумела отыграться, дважды уступая в счёте. Дальше её соперниками будут Тунис и Швеция.
Бевеев играет за «Балтику». В матче сборной России против Тринидада и Тобаго защитник отметился голом на стадионе в Калининграде.
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