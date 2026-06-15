Звезда «Балтики» и сборной России назвал неожиданного фаворита на ЧМ-2026

Футболист объяснил своё решение тем, что японцы представляют Азию, и он симпатизирует им. Игроки Страны восходящего солнца смогли впечатлить спортивную общественность. На групповом этапе команда уже встретилась с Нидерландами и сумела отыграться, дважды уступая в счёте. Дальше её соперниками будут Тунис и Швеция.