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В Якутске специалисты беспилотной авиации повысили квалификацию

Особое внимание было уделено нормативно-правовым вопросам эксплуатации.

Курсы повышения квалификации для специалистов в сфере беспилотной авиации проводились в Якутске по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Курсы провела компания «Геоскан» для сотрудников организаций, работающих в сфере беспилотных авиационных систем, а также специалистов, занимающихся подготовкой операторов и эксплуатацией дронов. Участники познакомились с различными типами беспилотных воздушных судов, освоили навыки пилотирования, изучили программное обеспечение для создания полетных заданий и обработки данных, полученных в ходе полетов.

Особое внимание было уделено нормативно-правовым вопросам эксплуатации беспилотников. Слушатели рассмотрели порядок получения разрешений на выполнение полетов, вопросы взаимодействия с диспетчерскими службами и алгоритмы действий в нештатных ситуациях. Обучение проводилось для нескольких групп слушателей. Отдельные программы были организованы для операторов квадрокоптеров и специалистов, работающих с беспилотными летательными аппаратами других типов.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.