В Перми зафиксировали рекордный уровень загрязнения воздуха за последние 3 года

В мае 2026 года экологическая ситуация в Перми оказалась одной из самых неблагоприятных за последние несколько лет. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень загрязнения атмосферы был оценен как очень высокий.