В Перми определили лучшего специалиста по робототехнике среди участников всероссийского конкурса

По итогам прошедшего в Перми регионального этапа всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по робототехнике» победителем признана инженер-программист Мария Микова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Региональный этап конкурса включал в себя теоретическую часть и практику. Сначала участникам предстояло ответить на пятьдесят вопросов, касающихся робототехники, умения программировать промышленные контроллеры, а также темы охраны труда на предприятиях. Необходимо было также решить представленный кейс.
Практическая часть конкурсного этапа состояла из семи модулей. Участникам нужно было сортировать объекты, продемонстрировать ручное управление захватом с клавиатуры, оцифровать рисунки, провести интеграцию с внешними устройствами, показать умение работы в системе активной безопасности и на умном конвейере, предназначенном для сортировки разноцветных кубиков. На решение каждой задачи организаторы выделяли от 45 минут до полутора часов.
Мария Микова, узнав о своей победе, заявила, что она не ожидала такого, но тем не менее это было приятно. Инженером-программистом Мария стала осознанно, посчитав, что такая профессия имеет очень хорошие перспективы, и рада, что не ошиблась в выборе специальности.
Сейчас победитель регионального этапа представит Прикамье на федеральном этапе, где участники поборются за призовые места. За первое место предусмотрена денежная выплата в один миллион рублей, пятьсот тысяч — за второе и триста тысяч — за третье.
В Пермском крае есть много предприятий, где внедрение роботизации способствует повышению производительности труда и является важным шагом для дальнейшего развития производства. Поэтому в регионе выстроена непрерывная система образования, начинающаяся со школьной скамьи. Дети знакомятся с инженерией и робототехникой, а эти дисциплины активно преподаются в вузах и учреждениях среднего профессионального образования.