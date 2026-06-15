В Перми определили лучшего специалиста по робототехнике среди участников всероссийского конкурса

Мария Микова, узнав о своей победе, заявила, что она не ожидала такого, но тем не менее это было приятно. Инженером-программистом Мария стала осознанно, посчитав, что такая профессия имеет очень хорошие перспективы, и рада, что не ошиблась в выборе специальности.