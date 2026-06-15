Финансовый конвейер: в Калининградской области 11 товарищей прогнали 555 млн рублей через сотню мелких фирм

По данным следствия, схема работала с 2017 по 2021 год. Участники группы использовали около ста подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых открыли несколько сотен банковских счетов. Клиентами стали не менее 10 бизнесменов, которым нужно было получить наличные. Деньги поступали фирмам, а затем переводились между компаниями по фиктивным документам о финансово-хозяйственной деятельности.