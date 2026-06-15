Почему завязей так мало: агроном рассказал, как нельзя поливать клубнику

Клубника, как и многие другие культуры, чувствительна даже к незначительным на первый взгляд нюансам выращивания. Повлиять на урожай могут нехватка места, неправильная обрезка и даже способ полива. Чаще всего, по мнению эксперта, встречаются именно такие ошибки.