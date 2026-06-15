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ГАИ объявила проверку маршруток в Беларуси и пассажиров в них

В Беларуси ГАИ берет на контроль маршрутки, проверив и пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси предупредили о проверке маршрутных такси, сообщает телеграм-канал «ГАИ Минщины».

Так, на территории Минской области с 15 по 18 июня включительно на особом контроле ГАИ будут маршрутки. Во время рейдов правоохранители будут контролировать все — от технической исправности транспортных средств до пассажиров.

В частности, повышенное внимание будет уделяться эксплуатации неисправных маршруток, выявлению нарушений при маневрировании и обгоне, соблюдению скоростного режима, пресечению проезда на запрещающий сигнал светофора.

Еще проконтролируют соблюдение правил при перевозке пассажиров, в том числе случаи превышения количества посадочных мест, ремни безопасности.

— Цель профилактических мероприятий — предупреждение нарушений законодательства перевозчиками, — отметили в ГАИ.