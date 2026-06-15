ГАИ объявила проверку маршруток в Беларуси и пассажиров в них

В Беларуси предупредили о проверке маршрутных такси, сообщает телеграм-канал «ГАИ Минщины».
Так, на территории Минской области с 15 по 18 июня включительно на особом контроле ГАИ будут маршрутки. Во время рейдов правоохранители будут контролировать все — от технической исправности транспортных средств до пассажиров.
В частности, повышенное внимание будет уделяться эксплуатации неисправных маршруток, выявлению нарушений при маневрировании и обгоне, соблюдению скоростного режима, пресечению проезда на запрещающий сигнал светофора.
Еще проконтролируют соблюдение правил при перевозке пассажиров, в том числе случаи превышения количества посадочных мест, ремни безопасности.
— Цель профилактических мероприятий — предупреждение нарушений законодательства перевозчиками, — отметили в ГАИ.