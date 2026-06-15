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Ростовская область экспортировала в Китай пухоперьевую смесь и мясо птицы

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

С 1 по 5 июня с территории Ростовской области осуществлён экспорт партий продукции птицеводства в Китайскую Народную Республику, сообщает пресс‑служба регионального управления Россельхознадзора.

В рамках экспортной поставки таможенные органы досмотрели 71 тонну пухоперьевой смеси и 27 тонн мяса птицы.

Вся продукция получила официальное разрешение на вывоз. Россельхознадзор подтвердил соответствие товаров ветеринарно‑санитарным нормам и требованиям КНР. Качество и безопасность продукции подтверждены результатами лабораторных исследований.

Мониторинг электронных данных не выявил нарушений в части законности происхождения экспортируемых товаров.