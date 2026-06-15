Власти Нижегородской области опровергли информацию о перебоях с топливом

В Нижегородской области не наблюдается перебоев с поставками топлива на сетевые автозаправочные станции крупных компаний. Об этом «Российской газете» сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.
Ранее корреспондент «РГ» убедилась в том, что на одной из сетевых заправок в Нижнем Новгороде ввели ограничения на покупку бензина до 20 литров на одну машину.
Кроме того, информация об аналогичных мерах, действующих на АЗС этой же сети в другом городе — Дзержинске, появилась в соцсетях. Также сообщалось, что, кроме бензина, лимитировали продажу дизельного топлива, установив норму до 40 литров, а для юрлиц появились ограничения до 200 литров. По данным пользователей, еще одна сеть АЗС, представленная в Нижегородской области, с 15 июня перестала наливать бензин в канистры, его покупка возможна только при непосредственной заправке автомобиля.
В региональном министерстве рассказали, что временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретных организаций, в крупных компаниях таких перебоев нет. В ведомстве подчеркнули, что держат ситуацию на контроле.