Власти Нижегородской области опровергли информацию о перебоях с топливом

Кроме того, информация об аналогичных мерах, действующих на АЗС этой же сети в другом городе — Дзержинске, появилась в соцсетях. Также сообщалось, что, кроме бензина, лимитировали продажу дизельного топлива, установив норму до 40 литров, а для юрлиц появились ограничения до 200 литров. По данным пользователей, еще одна сеть АЗС, представленная в Нижегородской области, с 15 июня перестала наливать бензин в канистры, его покупка возможна только при непосредственной заправке автомобиля.