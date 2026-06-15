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Красноярцы массово отправились на пляжи в праздничные выходные

Отдыхающих можно увидеть не только на оборудованных пляжах, но и в диких местах.

Источник: Комсомольская правда

Жители Красноярска массово отправились на пляжи острова Татышев в праздничные выходные — семьи с детьми и компании молодежи занимали почти всю береговую линию. Наши коллеги из sibnovosti.ru накануне прогулялись по общественному пространству.

Купаться на острове можно в трех местах: заливе «Стрелка», озере «Зеркальное» и водоеме у Октябрьского моста. Однако многие горожане заняли «дикие» места вдоль Енисея.

Из официальных пляжей особенно многолюдно было у Октябрьского моста. Отдыхающие сравнивали картину с южными курортами.

«Полотенце негде расстелить. Как будто в Сочи оказалась», — говорит горожанка.

Напомним, что остров Татышев — единственная локация в Красноярске, где разрешено купаться.

«Понимаю, легальных пляжей с возможностью плавать в открытой воде в Красноярске не хватает. Будем искать решения», — писал в социальных сетях мэр Сергей Верещагин перед началом пляжного сезона.

В администрации Татышев-парка напоминают горожанам о правилах поведения у воды и в акватории: внимательно следите за детьми, в жару берите с собой воду и средства для защиты от солнца, откажитесь от алкоголя, а также не заплывайте за буйки.

В случае экстренной ситуации обратитесь к спасателям или позвоните по номеру 112.