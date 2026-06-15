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Красноярские фридайверы завоевали шесть медалей чемпионата мира

Спортсмены красноярской СШОР «Спутник» завоевали шесть медалей на чемпионате мира по фридайвингу.

Спортсмены красноярской СШОР «Спутник» завоевали шесть медалей на чемпионате мира по фридайвингу. Об этом сообщили в министерстве спорта Красноярского края.

Соревнования прошли в сербском городе Нови-Сад. В них участвовали сильнейшие спортсмены из 28 стран. Красноярские фридайверы взяли две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

Самым результативным стал Денис Аршанов. Он выиграл золото на дистанциях 100 и 400 метров, а также стал серебряным призером на 200 метрах. Михаил Дроздов завоевал две бронзовые медали. Он показал третий результат на дистанциях 100 и 200 метров. Еще одну бронзу Красноярскому краю принесла Анастасия Белецкая. Она стала третьей на дистанции 400 метров.

Напомним, что фридайвинг — это спорт, в котором погружение в воду на задержке дыхания выполняется без использования кислородных баллонов.