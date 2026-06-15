Красноярские фридайверы завоевали шесть медалей чемпионата мира

Самым результативным стал Денис Аршанов. Он выиграл золото на дистанциях 100 и 400 метров, а также стал серебряным призером на 200 метрах. Михаил Дроздов завоевал две бронзовые медали. Он показал третий результат на дистанциях 100 и 200 метров. Еще одну бронзу Красноярскому краю принесла Анастасия Белецкая. Она стала третьей на дистанции 400 метров.