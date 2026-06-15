Красноярские фридайверы завоевали шесть медалей чемпионата мира

Спортсмены красноярской СШОР «Спутник» завоевали шесть медалей на чемпионате мира по фридайвингу. Об этом сообщили в министерстве спорта Красноярского края.
Соревнования прошли в сербском городе Нови-Сад. В них участвовали сильнейшие спортсмены из 28 стран. Красноярские фридайверы взяли две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.
Самым результативным стал Денис Аршанов. Он выиграл золото на дистанциях 100 и 400 метров, а также стал серебряным призером на 200 метрах. Михаил Дроздов завоевал две бронзовые медали. Он показал третий результат на дистанциях 100 и 200 метров. Еще одну бронзу Красноярскому краю принесла Анастасия Белецкая. Она стала третьей на дистанции 400 метров.
Напомним, что фридайвинг — это спорт, в котором погружение в воду на задержке дыхания выполняется без использования кислородных баллонов.