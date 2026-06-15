Москва превратится в театр под открытым небом в проекте «Театральный бульвар»

Москва в очередной раз проводит на Бульварном кольце фестиваль «Театральный бульвар». В течение всего сезона знаковые улицы города будут работать как театральные подмостки под открытым небом, где каждый прохожий сможет стать зрителем или даже участником представления.
Проект объединил ведущие театры страны, независимые труппы, музыкантов и перформеров. Организаторы придумали уникальную концепцию: каждый бульвар получил свою собственную театральную тему. Гуляя по кольцу, можно совершить настоящее путешествие по видам искусства.
Тверской бульвар — территория драмы. Здесь проходят постановки по классическим и современным пьесам. На сцену выходят как заслуженные мастера, так и молодые выпускники лучших театральных вузов страны.
Страстной бульвар — для любителей классики. Этот спот отдали под оперу, оперетту и музыкальный театр. Прямо под кронами деревьев звучат знаменитые арии в исполнении солистов ведущих музыкальных коллективов.
Чистопрудный бульвар — экспериментальная сцена. Здесь правят бал уличные театры, перформансы и цирковое искусство. Зрителей ждут яркие шествия, шоу на ходулях, фокусы и интерактивные номера, в которых может поучаствовать любой желающий.
Сретенский бульвар — погружение в историю. Эта площадка посвящена истории театрального костюма, грима и сценографии. Здесь можно не только посмотреть эскизы легендарных спектаклей, но и примерить на себя элементы исторических образов.
Покровский бульвар — зона интерактива и мастер-классов. Тут известные актеры и режиссеры проводят открытые репетиции, учат сценической речи, актерскому мастерству и пластике. Это отличный шанс бесплатно поучиться у профессионалов и побороть страх сцены.
Посетить фестиваль можно абсолютно бесплатно. В постановках задействованы известные актеры «Современника», МХТ имени Чехова, Ленкома и Театра на Таганке. Формат не предполагает привычного разделения на сцену и зал. Актеры постоянно общаются со зрителями, импровизируют и вовлекают публику в действие.
(фото на главной teatr.mos.ru).