В РФ создали первое в мире устройство для непрерывного бурения наклонных скважин

«Устройство подходит для любых наклонно-направленных скважин — как на суше, так и на шельфе. Если бурение наклонной скважины обычно занимает около 30 дней, то экономия составит 4−5 дней. А в деньгах, с учетом стоимости буровой установки и персонала, это десятки миллионов рублей на одном объекте», — уточнили в ПНИПУ.