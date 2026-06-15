В нацпарке Красноярского края впервые сняли лосиху на видео

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Шушенский бор» получено первое видео с лосихой в Перовском кластере. Ранее присутствие лосей здесь подтверждали только следы и редкие сообщения очевидцев, но прямого доказательство с видеозаписью не было.
Животное попало в кадр на подкормочной площадке для копытных. На видео молодая самка осматривает кормушку с березовыми вениками, пытается их достать и периодически отходит, реагируя на движение, но затем снова возвращается к корму.
По данным специалистов, восточная часть кластера подходит для обитания лосей благодаря заболоченным участкам. Летом животные могут выходить на открытые территории, а зимой уходят глубже в тайгу.
В заповеднике отмечают, что каждая взрослая лосиха имеет свой участок обитания, а поведение животных зависит от сезона и условий кормовой базы.
«Полученные материалы подчеркивают эффективность современных методов дистанционного наблюдения. Если ранее учеты велись по косвенным признакам, то фотоловушки позволили получить объективные и неопровержимые данные. Этот успех доказывает, что расширение сети автоматических регистраторов является перспективным инструментом для получения сведений о численности, сезонных перемещениях и пространственном распределении диких животных», — сообщили в пресс-службе Объединенной дирекции.