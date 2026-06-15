В Новосибирской области отменили режим ЧС, введенный из-за болезней скота

По данным областного Минсельхоза, в настоящее время мясо животных, в том числе говядина, а также другая продукция животного происхождения, прошедшая ветеринарный контроль, может свободно реализовываться на территории региона. Также разрешено перемещение сельскохозяйственных животных по территории Новосибирской области под контролем ветеринарных специалистов.