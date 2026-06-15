Самолет «Москва-Волгоград» приземлился в Саратове

Из столичного Шереметьево борт отправился в 21:50. Однако уже в пути стало известно об объявлении в Волгограде режима беспилотной опасности, а следом за ним — и введенных Росавиацией ограничений на вылет и прилет самолетов. Взяв курс на Саратов, командир воздушного судна совершил посадку в аэропорту «Гагарин» в 00:09. В справочной корреспондентам ИА «Высота 102» сообщили, что пассажирам выдали ваучеры на воду и еду, а также разместили в гостинице.