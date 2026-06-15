Нижегородцы могут поздравить с новосельем обезьян в «Лимпопо»

В нижегородском «Лимпопо» состоялось еще одно новоселье: вслед за енотами вольер сменили и паукообразные обезьяны. Новостью поделились представители зоопарка.
Счастливые новоселы Чики и Шнюк уже оценили свое просторное жилище и оборудование для игр. Они могут упражняться на перекладинах, висеть на канатах и тренироваться на «лазелках».
«Ну, а поздравить наших Чики и Шнюка с переездом вы можете на второй территории зоопарка “Лимпопо”, в павильоне “Южная Америка”, — обратились к нижегородцам и гостям города работники страны птиц и зверей.
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