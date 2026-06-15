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Нижегородцы могут поздравить с новосельем обезьян в «Лимпопо»

Чики и Шнюк переехали в просторный вольер.

Источник: Живем в Нижнем

В нижегородском «Лимпопо» состоялось еще одно новоселье: вслед за енотами вольер сменили и паукообразные обезьяны. Новостью поделились представители зоопарка.

Счастливые новоселы Чики и Шнюк уже оценили свое просторное жилище и оборудование для игр. Они могут упражняться на перекладинах, висеть на канатах и тренироваться на «лазелках».

«Ну, а поздравить наших Чики и Шнюка с переездом вы можете на второй территории зоопарка “Лимпопо”, в павильоне “Южная Америка”, — обратились к нижегородцам и гостям города работники страны птиц и зверей.

Ранее мы рассказывали о том, что появившийся на свет в Нижнем Новгороде трубкозуб отправился на свою первую прогулку.