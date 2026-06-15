«БЦ Форте» банкротят по-тихому

Директор федеральной риелторской компании «Этажи» в Ростове-на-Дону Андрей Иванов считает, что процедура банкротства и возможная смена владельца не повлияют на действующие договоры аренды. «Смена владельца сама по себе не затрагивает действующие договоры аренды, если они надлежаще исполняются. Поэтому главная рекомендация арендаторам — заключать долгосрочные договоры и регистрировать их в Росреестре. Такой документ значительно сложнее расторгнуть в одностороннем порядке. Отдельный риск — временная невозможность собственника принимать платежи, например при аресте счетов. В этой ситуации юристы советуют вносить арендную плату через депозитный счет нотариуса. Это законный способ исполнить обязательства и лишить основания для расторжения договора», — отметил господин Иванов.