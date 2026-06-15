Рыбаки Хабаровского края увеличили добычу краба и минтая, — сообщает комитет рыбного хозяйства правительства региона.
По данным ведомства, общий вылов водных биоресурсов достиг 225,9 тысячи тонн. Основу добычи традиционно составляет минтай. В Западно-Беринговоморской зоне шесть предприятий освоили 18,2 тысячи тонн этой рыбы, а общий уровень освоения квоты достиг 60,5 процента.
На промысле трески и палтуса в районах Восточной Камчатки и Охотского моря суда добыли 11,9 тысячи тонн продукции. Также продолжается промысел нерестовой сельди в Охотском округе, где вылов составил 3,6 тысячи тонн.
Добыча крабов и креветок достигла 6,5 тысячи тонн, что на 8 процентов больше показателей аналогичного периода прошлого года.
В комитете рыбного хозяйства отметили, что вылов минтая сейчас превышает прошлогодние показатели на 10 процентов. Вместе с тем добыча сельди снизилась из-за неблагоприятной погоды. По сравнению с прошлым годом потери промыслового времени из-за штормов выросли с 7,5 до 12 процентов.