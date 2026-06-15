Рыбаки Хабаровского края увеличили добычу краба и минтая

В комитете рыбного хозяйства отметили, что вылов минтая сейчас превышает прошлогодние показатели на 10 процентов. Вместе с тем добыча сельди снизилась из-за неблагоприятной погоды. По сравнению с прошлым годом потери промыслового времени из-за штормов выросли с 7,5 до 12 процентов.