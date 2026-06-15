Первый домашний матч «Торпедо» в новом сезоне состоится 14 сентября

Старт серии регулярных матчей для нижегородцев будет непростым: команде предстоит провести четыре гостевые встречи подряд. Уже 5 сентября «Торпедо» сыграет в Москве с «Спартаком», 7 сентября отправится в Минск на матч с местным «Динамо», 9 сентября вновь встретится в столице с ЦСКА, а 11 сентября проведёт игру в Тольятти против «Лады».