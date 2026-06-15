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Первый домашний матч «Торпедо» в новом сезоне состоится 14 сентября

Соперником станет «Ак Барс», но перед этим команде предстоит провести четыре гостевые встречи подряд.

Новый сезон хоккейного клуба «Торпедо» откроется выездными матчами, а первая домашняя игра пройдёт 14 сентября — соперником станет «Ак Барс». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Старт серии регулярных матчей для нижегородцев будет непростым: команде предстоит провести четыре гостевые встречи подряд. Уже 5 сентября «Торпедо» сыграет в Москве с «Спартаком», 7 сентября отправится в Минск на матч с местным «Динамо», 9 сентября вновь встретится в столице с ЦСКА, а 11 сентября проведёт игру в Тольятти против «Лады».

И лишь после этой серии выездных матчей нижегородские хоккеисты вернутся на родную арену: 14 сентября их ждёт принципиальная встреча с «Ак Барсом».

Болельщикам стоит заранее позаботиться о билетах и спланировать поездки — поддержка фанатов будет важна с первых же игр сезона. Полный календарь матчей сезона 2026/2027 опубликуют уже завтра.

Также напомним, что хоккеисты должны были сыграть в новом нижегородском ледовом дворце этим летом, так как арену планировали передать клубу в июле. Пройдет ли матч с «Ак Барсом» уже на новой арене — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Цветков и Бармин останутся в тренерском штабе ХК «Торпедо-Горький».