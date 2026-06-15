Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Никольском на Вологодчине построят Дом культуры

В нем оборудуют зрительный зал на 100 мест.

Дом культуры возводят в селе Никольском Кадуйского района Вологодской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Здание откроется осенью этого года, сообщили в районной администрации.

В настоящее время специалисты возвели стены здания, уложили кровлю. Позже они приступят к установке окон и дверей, внутренней отделке помещений и облицовке фасада керамогранитом. Новый ДК будет одноэтажным, в нем оборудуют зрительный зал на 100 мест.

«Новоселье планируется осенью 2026 года. Рядом с учреждением культуры разместится современный комплекс тушения пожара», — обозначила сроки завершения строительства глава Кадуйского округа Светлана Грачева.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.