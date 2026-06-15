В селе Никольском на Вологодчине построят Дом культуры

Дом культуры возводят в селе Никольском Кадуйского района Вологодской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Здание откроется осенью этого года, сообщили в районной администрации.
В настоящее время специалисты возвели стены здания, уложили кровлю. Позже они приступят к установке окон и дверей, внутренней отделке помещений и облицовке фасада керамогранитом. Новый ДК будет одноэтажным, в нем оборудуют зрительный зал на 100 мест.
«Новоселье планируется осенью 2026 года. Рядом с учреждением культуры разместится современный комплекс тушения пожара», — обозначила сроки завершения строительства глава Кадуйского округа Светлана Грачева.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.