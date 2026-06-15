До конца года россиян ожидают еще две короткие рабочие недели

В 2026 году россиян ожидают еще две короткие рабочие недели: в ноябре и декабре.
Согласно производственному календарю, в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства, который придется на среду, рабочими днями будут 2−3 и
Вторая короткая рабочая неделя будет трехдневной. Она продлится с 28 по 30 декабря, а в четверг, 31 декабря, начнутся новогодние праздники.
Выходной день с субботы будет перенесен на понедельник, 22 февраля, что позволит отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля — и отмечать День защитника Отечества, пишет РГ.