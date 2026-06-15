Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До конца года россиян ожидают еще две короткие рабочие недели

Кстати, в 2027 году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 15 по 20 февраля.

Источник: НИА Самара

В 2026 году россиян ожидают еще две короткие рабочие недели: в ноябре и декабре.

Согласно производственному календарю, в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства, который придется на среду, рабочими днями будут 2−3 и 5—6 ноября.

Вторая короткая рабочая неделя будет трехдневной. Она продлится с 28 по 30 декабря, а в четверг, 31 декабря, начнутся новогодние праздники.

Выходной день с субботы будет перенесен на понедельник, 22 февраля, что позволит отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля — и отмечать День защитника Отечества, пишет РГ.