49 стобалльников: в Красноярском крае подвели первые итоги ЕГЭ по литературе, химии и истории

В Красноярском крае получены первые результаты единого государственного экзамена по литературе, химии и истории. В написании ЕГЭ по химии участвовали 1684 человека: 100 баллов: 16 выпускников. 99 баллов: 7 человек. 80+ баллов: 279 человек Среди стобалльников выпускники из Красноярска, Ачинска, Минусинска, Норильска, краевой Школы космонавтики и Балатинско-Новоселовского округа. В красноярской школе № 144, где химию преподает Народный учитель России Елена Молчанова, 3 стобалльника, 5 выпускников получили 99 баллов, 12 — 90+. ЕГЭ по литературе сдали 678 человек. 100 баллов: 30 выпускников (в прошлом году — 17). 80+ баллов: 159 человек. Среди стобалльников выпускники из Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Канска, Шушенского, Шарыповского, Кежемского, Дзержинско-Тасеевского округов. ЕГЭ по истории написали 1560 человек. 100 баллов: 3 выпускника (в прошлом году — 1). 80+ баллов: 224 человека. Основная волна ЕГЭ стартовала 1 июня, напомнили в министерстве образования Красноярского края. Выпускники уже сдали экзамены по всем предметам, кроме экзаменов по информатике и устной части иностранных языков, которые пройдут 18 июня. Кроме того, ещё будут резервные дни для пересдачи, чтобы улучшить один из результатов экзамена по любому предмету.