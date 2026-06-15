Реконструкцию здания бассейна «Динамо» закончат в III квартале 2026 года

Обновленное здание бывшего бассейна «Динамо» в Нижнем Новгороде будет введено в эксплуатацию в III квартале 2026 года. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное минимущества.
Напомним, что здание бассейна «Динамо» на улице Большой Покровской было заброшено с 1990-ых годов. Его начали восстанавливать в 2024 году по заказу КП «Регнедвижимость». Прошла масштабная работа, так как половина постройки находилась в неудовлетворительном состоянии и была непригодна для эксплуатации. Третий этаж, оказавший самостроем, снесли. От идеи восстановления бассейна в итоге отказались, так как на это потребовалось бы более 400 млн рублей.
В процессе реконструкции здания бывшего бассейна решили разместить новый спортивный клуб под названием «Город Горький». Там появится фитнес-центр и сауна, а также залы для бокса с рингом и воздушной йоги.
Планировалось, что запуск обновленного проекта состоится в период с апреля по июнь текущего года, однако открытие перенесли на III квартал.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижнем Новгороде разрабатывают проект круглогодичного бегового центра.