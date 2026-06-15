Реконструкцию здания бассейна «Динамо» закончат в III квартале 2026 года

Напомним, что здание бассейна «Динамо» на улице Большой Покровской было заброшено с 1990-ых годов. Его начали восстанавливать в 2024 году по заказу КП «Регнедвижимость». Прошла масштабная работа, так как половина постройки находилась в неудовлетворительном состоянии и была непригодна для эксплуатации. Третий этаж, оказавший самостроем, снесли. От идеи восстановления бассейна в итоге отказались, так как на это потребовалось бы более 400 млн рублей.