Первые результаты ЕГЭ-2026 в Ростовской области публикуют с середины июня

Обычно результаты по написанным предметам появляются уже через 10−14 дней после экзамена. Таким образом, информацию о поставленных баллах должны были начать публиковать уже с середины июня. Напомним, результаты пересдач в резервные дни (8−9 июля) будут известны 15−18 июля.