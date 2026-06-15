Первые результаты ЕГЭ-2026 в Ростовской области публикуют с середины июня

Сегодня, 15 июня, выпускники одиннадцатых классов в Ростовской области сдают биологию, географию и письменную часть экзамена по иностранным языкам. 18 и 19 июня ребят ждут устная часть по иностранным языкам и информатика. Даты указаны в графике экзаменационных испытаний.
Напомним, ранее выпускники сдали историю, литературу и химию (1 июня), русский язык (4 июня), математику базового и профильного уровней (8 июня), обществознание и физику (11 июня).
Обычно результаты по написанным предметам появляются уже через 10−14 дней после экзамена. Таким образом, информацию о поставленных баллах должны были начать публиковать уже с середины июня. Напомним, результаты пересдач в резервные дни (8−9 июля) будут известны 15−18 июля.
Добавим, досрочный период сдачи ЕГЭ в Ростовской области прошел с 20 марта по 20 апреля, основной — проводится с 1 июня по 9 июля, дополнительный период запланировали с 4 по 25 сентября.
При этом с 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля — дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору выпускника.
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