Артиллеристы из Красноярска поблагодарили земляков за письма и посылки

Среди писем нашлись и поздравления с 9 Мая, которые задержались в пути. Но даже они очень обрадовали военных. Бойцы часто признаются, что каждый рисунок и каждая строчка, написанная от руки, несут в себе частичку родного дома. Вдали от семьи это особенно ценно.