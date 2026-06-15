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Артиллеристы из Красноярска поблагодарили земляков за письма и посылки

Бойцы СВО прислали красноярским школьникам видеоблагодарность за письма.

Источник: Комсомольская правда

Артиллеристы 120 бригады передали слова благодарности красноярцам за посылки и письма, отправленные на передовую. Об этом 15 июня рассказали в управлении образования Красноярска.

Участников специальной военной операции особенно тронули послания от учеников 157-ой школы Советского района. Несколько детских писем военнослужащие зачитали на камеру. В них юные авторы пожелали бойцам стойкости, удачи и скорейшей победы.

Среди писем нашлись и поздравления с 9 Мая, которые задержались в пути. Но даже они очень обрадовали военных. Бойцы часто признаются, что каждый рисунок и каждая строчка, написанная от руки, несут в себе частичку родного дома. Вдали от семьи это особенно ценно.