В селе Канаевка в Пензенской области наполовину завершен ремонт школы

Капитальный ремонт школы села Канаевка в Пензенской области выполнен примерно 50%. Работы идут с февраля при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», рассказали в министерстве образования региона.
Специалисты завершили демонтажные работы, установили энергоэффективные оконные блоки, выровняли и отделали стены, положили напольную плитку. Теперь туда поступает новое учебно-лабораторное, демонстрационное и мультимедийное оборудование, школьная мебель, звукоусиливающая аппаратура и спортивный инвентарь.
В новом учебном году школа откроет двери для 130 учащихся. Сейчас они временно посещают учреждение в селе Новые Забалки, куда их доставляют на специально организованном транспорте.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.