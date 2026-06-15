Военкор Коц оценил перспективы соглашения между США и Ираном

Александр Коц отмечает, что позиции сторон остаются диаметрально противоположными, а Вашингтон идет на переговоры вынужденно, поскольку столкнулся с эффективным асимметричным ответом Ирана. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что не считает себя связанным американо-иранскими договоренностями и не намерен выводить войска из Ливана. Дальнейшие удары по позициям «Хезболлы» неизбежно приведут к ответным атакам со стороны Тегерана, что в очередной раз поставит под удар все достигнутые дипломатические договоренности.