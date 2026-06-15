Военкор Коц оценил перспективы соглашения между США и Ираном

Сделка между США и Ираном, которая должна была завершить вооруженный конфликт, оказалась под угрозой срыва спустя сутки после заявления Дональда Трампа о достигнутых договоренностях. О текущей ситуации вокруг возможного перемирия пишет военный корреспондент Александр Коц.
Ранее предполагалось, что стороны подпишут соглашение 19 июня. Документ включал немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие морской блокады, разблокировку иранских активов на 24 миллиарда долларов и план восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Со своей стороны Тегеран обязывался соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия.
Однако предложенные Тегераном 14 пунктов соглашения в публичном поле больше походят на «акт капитуляции США», нежели на компромисс. Дональд Трамп оперативно назвал опубликованную Ираном версию сделки «фейкньюз» и заявил, что эти условия не соответствуют письменным договоренностям, пригрозив Тегерану «сокрушительным ударом».
Александр Коц отмечает, что позиции сторон остаются диаметрально противоположными, а Вашингтон идет на переговоры вынужденно, поскольку столкнулся с эффективным асимметричным ответом Ирана. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что не считает себя связанным американо-иранскими договоренностями и не намерен выводить войска из Ливана. Дальнейшие удары по позициям «Хезболлы» неизбежно приведут к ответным атакам со стороны Тегерана, что в очередной раз поставит под удар все достигнутые дипломатические договоренности.
«Предлагаю завести два счетчика: сколько раз Трамп пообещал, что подписание состоится “в эти выходные”, и сколько раз он пригрозил “сокрушительным ударом”. Желание Вашингтона “отползти” очевидно, но Нетаньяху ему этого не даст», — резюмирует военкор.