Ученые назвали годы рождения, удваивающие риск инсульта

Самый высокий риск — у тех, кто родился до 1945 года, в том числе в силу возраста. Причины — в распространении ожирения и диабета с 1960-х годов, несоблюдении врачебных назначений и самолечении, в том числе с помощью советов из интернета. Статины и антигипертензивные препараты, снижающие риск инсульта, появились лишь после середины 1940-х.