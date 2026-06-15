Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые назвали годы рождения, удваивающие риск инсульта

Такие выводы сделаны на основе многолетних исследований.

Ученые Ратгерского университета США выяснили, что год рождения человека влияет на вероятность инсульта.

Исследование охватило более 225 000 случаев заболевания, — пишет КП. Люди, родившиеся в 1965—1974 годах, имеют риск инсульта вдвое выше, чем рожденные в 1945—1954 годах. У последних зафиксирована самая низкая частота кровоизлияний в мозг.

Самый высокий риск — у тех, кто родился до 1945 года, в том числе в силу возраста. Причины — в распространении ожирения и диабета с 1960-х годов, несоблюдении врачебных назначений и самолечении, в том числе с помощью советов из интернета. Статины и антигипертензивные препараты, снижающие риск инсульта, появились лишь после середины 1940-х.

«Ничего удивительного и мистического в обнаруженной тенденции нет, все объясняется с точки зрения медицины», — пояснил руководитель исследования, профессор Джон Б. Костис.

Волгоградцам в возрасте от 40 до 55 лет и старше 72 лет врачи рекомендуют контролировать давление, вес и уровень сахара в крови, а также строго соблюдать назначения специалистов — не заменяя их поиском советов в интернете. Инсульт ежегодно уносит от 6 до 7 миллионов жизней по всему миру.

Ранее сообщалось об уникальной операции по удалению опухоли, которую провели волгоградские хирурги.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше