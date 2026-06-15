Ученые назвали годы рождения, удваивающие риск инсульта

Ученые Ратгерского университета США выяснили, что год рождения человека влияет на вероятность инсульта.
Исследование охватило более 225 000 случаев заболевания, — пишет КП. Люди, родившиеся в 1965—1974 годах, имеют риск инсульта вдвое выше, чем рожденные в 1945—1954 годах. У последних зафиксирована самая низкая частота кровоизлияний в мозг.
Самый высокий риск — у тех, кто родился до 1945 года, в том числе в силу возраста. Причины — в распространении ожирения и диабета с 1960-х годов, несоблюдении врачебных назначений и самолечении, в том числе с помощью советов из интернета. Статины и антигипертензивные препараты, снижающие риск инсульта, появились лишь после середины 1940-х.
«Ничего удивительного и мистического в обнаруженной тенденции нет, все объясняется с точки зрения медицины», — пояснил руководитель исследования, профессор Джон Б. Костис.
Волгоградцам в возрасте от 40 до 55 лет и старше 72 лет врачи рекомендуют контролировать давление, вес и уровень сахара в крови, а также строго соблюдать назначения специалистов — не заменяя их поиском советов в интернете. Инсульт ежегодно уносит от 6 до 7 миллионов жизней по всему миру.
Ранее сообщалось об уникальной операции по удалению опухоли, которую провели волгоградские хирурги.