Средняя зарплата на предприятиях Тамбовской области выросла до 66 тысяч рублей

По темпам роста оплаты труда за первый квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го лидируют сферы информации и связи (+26,8%), гостиниц и предприятий общественного питания (+23,1%), административной деятельности (+21,1%), финансовой и страховой деятельности (+20,6%), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (+19,9%), а также деятельность по операциям с недвижимым имуществом (+18,3%). Наименьший рост зафиксирован в профессиональной, научной и технической деятельности (+5%), в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений (+5,4%), а также в добыче полезных ископаемых (+7,1%).