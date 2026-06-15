20,5 млн рублей зарплаты помогли вернуть нижегородцам судебные приставы

Более 200 работников одного из заводов Нижнего Новгорода получили задержанную заработную плату благодаря действиям судебных приставов — общая сумма выплат составила около 20,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.