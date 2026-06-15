В Красноярском крае экс-главу сельсовета будут судить за фиктивную отработку осужденного

В Ермаковском округе перед судом предстанут бывшая глава Танзыбейского сельсовета и ее подчиненная. Их обвиняют в фиктивном оформлении обязательных работ для осужденного. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В мае 2023 года жителя поселка Танзыбей осудили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Суд назначил ему 240 часов обязательных работ. Отбывать наказание мужчина должен был в администрации сельсовета. Однако вскоре он сообщил, что работает вахтовым методом и не хочет терять работу на севере.
По версии прокуратуры, осужденный попросил должностных лиц оформить обязательные работы раньше срока. Некоторое время он действительно занимался благоустройством поселка, но меньше чем через месяц уехал на Ванкорский производственный участок.
После этого в сельсовете продолжили составлять табели так, будто мужчина ежедневно отрабатывал назначенные часы. Эти документы направляли в уголовно-исполнительную инспекцию, и там считали наказание исполненным. Проверка прокуратуры показала, что с сентября по ноябрь 2023 года в табели вносили ложные сведения. В итоге приговор суда оказался исполнен только на бумаге.
Прокурор утвердил обвинение бывшей главе Танзыбейского сельсовета и ее подчиненной в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело рассмотрит Ермаковский районный суд.