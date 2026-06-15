В Красноярском крае экс-главу сельсовета будут судить за фиктивную отработку осужденного

После этого в сельсовете продолжили составлять табели так, будто мужчина ежедневно отрабатывал назначенные часы. Эти документы направляли в уголовно-исполнительную инспекцию, и там считали наказание исполненным. Проверка прокуратуры показала, что с сентября по ноябрь 2023 года в табели вносили ложные сведения. В итоге приговор суда оказался исполнен только на бумаге.