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На трассе под Воронежем автоинспекторы помогли водителю отвезти пробитое колесо в шиномонтаж

А потом установили отремонтированное на машину.

Источник: Комсомольская правда

14 июня автоинспекторы в Поворинском районе Воронежкой области помогли водителю сломавшейся машины.

Около 16.00 на 636-м километре автодороги «Каспий» внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль «Ниссан», стоявший на обочине с включенной аварийкой. 26-летний водитель, направлявшийся из Астрахани в Рязань, рассказал полицейским, что проколол колесо, поменять не может, а в салоне у него находится инвалид.

Инспекторы отвезли пробитое колесо в ближайший шиномонтаж для ремонта, а потом помогли установить его на автомобиль.