27 июня из Нижнего Новгорода в Семенов запустят ретроэлектричку

Электропоезд, который доставит пассажиров в Семенов и затем вернет в Нижний Новгород, отличает тематическое оформление. В вагонах можно увидеть предметы быта эпохи СССР, кадры из фильма «Любовь и голуби», а также мультика «Ну, погоди!». Особым подарком для ностальгирующих станет вагон, посвященный музыканту и актеру Владимиру Высоцкому.