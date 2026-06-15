27 июня из Нижнего Новгорода в Семенов запустят ретроэлектричку

В последнюю субботу июня из Нижнего Новгорода в Семенов отправится ретроэлектричка «Красная птица». Экскурсионная поездка займет около пяти часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Электропоезд, который доставит пассажиров в Семенов и затем вернет в Нижний Новгород, отличает тематическое оформление. В вагонах можно увидеть предметы быта эпохи СССР, кадры из фильма «Любовь и голуби», а также мультика «Ну, погоди!». Особым подарком для ностальгирующих станет вагон, посвященный музыканту и актеру Владимиру Высоцкому.
Пассажирам обещают концертную программу, квизы, развлечения от аниматоров и другие сюрпризы.
Напомним, с 5 июля нижегородцы смогут добраться до Минска без пересадок. Стартует полетная программа из аэропорта им. Чкалова в столицу Беларуси.