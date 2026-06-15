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1 млн незаконного дохода взыскали с экс-полицейского в Красноярском крае

Бывший сотрудник полиции решил заработать на своём авторитете.

Прокуратура Красноярского края взыскала с экс-полицейского миллион рублей незаконного дохода. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура добилась взыскания в доход государства 1 миллиона рублей с бывшего сотрудника полиции, который решил заработать на своём авторитете. Ранее суд признал его виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Он убедил гражданина, что за вознаграждение сможет повлиять на процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Цена вопроса — 1 миллион рублей. Деньги мужчина получил, но потратил на личные нужды, а не на борьбу с преступностью. За свою предприимчивость экс-полицейский получил 3 года лишения свободы, лишился звания майора и на два года потерял право занимать должности в правоохранительной системе.

Однако на этом история не закончилась. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании полученного вознаграждения в доход государства. Суд поддержал доводы надзорного ведомства и постановил взыскать с бывшего сотрудника весь незаконный доход.

Ранее мы сообщали, что за повреждение древнего поселения на Татышеве заплатят 126 млн рублей.