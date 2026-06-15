1 млн незаконного дохода взыскали с экс-полицейского в Красноярском крае

Цена вопроса — 1 миллион рублей. Деньги мужчина получил, но потратил на личные нужды, а не на борьбу с преступностью. За свою предприимчивость экс-полицейский получил 3 года лишения свободы, лишился звания майора и на два года потерял право занимать должности в правоохранительной системе.