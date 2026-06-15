Ретроэлектричка «Красная птица» отправится в Семёнов 27 июня

Пассажиров ждёт настоящее путешествие в прошлое: четыре вагона оформлены в стилистике знаковых явлений советской эпохи. Тематические блоки — «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий» — воссоздают дух времени через узнаваемые образы из кино, мультипликации и музыки, а также через детали быта.