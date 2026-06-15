Ретроэлектричка «Красная птица» отправится в Семёнов 27 июня

27 июня 2026 года состоится необычный экскурсионный рейс: по маршруту Нижний Новгород — Семёнов пройдёт тематический ретроэлектропоезд ЭР9Е № 618 «Красная птица». Инициаторами проекта выступили Горьковская железная дорога и АО «ВВППК». Об этом сообщили в организации.
Отправление из Нижнего Новгорода запланировано на 13:20, прибытие в Семёнов — на 14:15. Обратный рейс стартует в 17:05 и завершится в 18:05 в столице Приволжья.
Пассажиров ждёт настоящее путешествие в прошлое: четыре вагона оформлены в стилистике знаковых явлений советской эпохи. Тематические блоки — «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий» — воссоздают дух времени через узнаваемые образы из кино, мультипликации и музыки, а также через детали быта.
В интерьерах можно увидеть не просто стилизацию, а подлинные артефакты той поры: холодильник «ЗИЛ», радиолу, печатную машинку, весы, посуду, телефонную будку с таксофоном и даже автомат по продаже газированной воды. Проводники в униформе советского образца будут выдавать пассажирам бумажные билеты, повторяющие дизайн тех лет.
Развлекательная программа продумана до мелочей: гостей ждут викторины и конкурсы на знание советского кинематографа и уклада жизни, выступления с песнями и стихами авторов советской эпохи, а также интерактивные развлечения от аниматоров в образах героев популярных мультфильмов.
В Семёнове у участников поездки будет возможность прогуляться по городу и посетить знаковые культурные объекты — Музей быта «Дом Семена‑ложкаря» и Музейно‑туристический центр «Золотая Хохлома».
Узнать актуальное расписание туристических пригородных поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», по телефону Центра поддержки клиентов, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах.