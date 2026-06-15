ФСБ: владелец воронежской «Инвестпалаты» участвовал в мошенничестве на 7 млрд

По версии следствия, в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, были получены права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Брокер вступил в сговор с «Инвестпалатой» и с помощью поддельных документов провел обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских фирм, чем нанес им ущерб.