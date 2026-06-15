В Калининграде врачи два месяца боролись за жизнь пациента весом 170 кг и смогли поставить его на ноги

В январе 2026-го мужчину доставили в кардиологическое отделение в крайне тяжёлом состоянии. У калининградца диагностировали желудочное кровотечение, декомпенсированную сердечную недостаточность и ряд сопутствующих заболеваний. К моменту госпитализации пациент весил около 170 кг и уже почти не мог ходить. Значительная часть массы была связана с жидкостью, которая несколько месяцев накапливалась в организме из-за серьёзных нарушений водного баланса.