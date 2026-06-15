СК: в Калининградской области будут судить десять человек по делу об обналичивании 555 млн

Напомним, в мае пресс-служба СК сообщила о передаче в суд уголовного дела одного из предполагаемых участников группы — 31-летнего жителя Гвардейского района. По версии следствия, он признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на остальных фигурантов. Тогда расследование в отношении десяти других обвиняемых еще продолжалось.