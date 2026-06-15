СК: в Калининградской области будут судить десять человек по делу об обналичивании 555 млн

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении десяти местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По версии следствия, с 2017 по 2021 год фигуранты действовали в составе организованной группы. Для проведения незаконных финансовых операций они использовали около ста подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых были открыты несколько сотен банковских счетов.
Как считают в СК, обвиняемые оказывали услуги по обналичиванию денежных средств предпринимателям. Деньги поступали на счета подконтрольных фирм, после чего переводились между ними по фиктивным документам о финансово-хозяйственной деятельности, а затем обналичивались и передавались клиентам.
По данным следствия, за четыре года через схему прошло более 555 млн рублей. Доход участников группы от незаконной деятельности, как утверждают в СК, превысил 64 млн рублей.
В отношении еще одного предполагаемого участника группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело уже рассматривается судом.
Напомним, в мае пресс-служба СК сообщила о передаче в суд уголовного дела одного из предполагаемых участников группы — 31-летнего жителя Гвардейского района. По версии следствия, он признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на остальных фигурантов. Тогда расследование в отношении десяти других обвиняемых еще продолжалось.