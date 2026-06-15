В Йошкар-Оле приступили к благоустройству Воскресенского проспекта

Воскресенский проспект в Йошкар-Оле начали обустраивать при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Одна из наиболее оживленных пешеходных артерий города преобразится в этом году, сообщили в администрации столицы Республики Марий Эл.
Воскресенский проспект находится в заречной части города, вдоль него расположено множество административных зданий, кафе и ресторанов. Идею преобразования обычного тротуара в современную пешеходную зону поддержали почти 4 тыс. горожан в ходе Всероссийского голосования в 2025 году.
После завершения модернизации на проспекте появятся велодорожки, зеленые зоны с уютными скамейками и качелями. Там установят освещение, уличные вазоны с цветами, высадят деревья. Живая изгородь из кустарников украсит проспект и защитит отдыхающих от шума.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.