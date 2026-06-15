В Роспотребнадзоре жителям Красноярска назвали признаки хорошего кваса

В ведомстве отметили, что квас имеет невысокую энергетическую ценность: в ста граммах содержится всего 27 калорий. При промышленном производстве чаще всего готовят классический хлебный квас. Поэтому при выборе лучше ориентироваться на несколько признаков. В составе должны быть только вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи — без искусственных добавок. Хороший квас пенится — значит, в нем достаточно углекислоты. А темная тара защищает напиток от света.