В Роспотребнадзоре жителям Красноярска назвали признаки хорошего кваса

15 июня в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали жителям региона, как выбрать качественный летний напиток.
Специалисты пояснили, что вкус кваса зависит от технологии, ингредиентов и их пропорций. Иногда в него добавляют пахучие травы, мед, пчелиные соты. Есть рецепты приготовления из овощей, например из свеклы или репы. Встречаются и такие экзотические сочетания, как яблочно-рябиновый, сливово-грушевый или чернично-мятный.
В ведомстве отметили, что квас имеет невысокую энергетическую ценность: в ста граммах содержится всего 27 калорий. При промышленном производстве чаще всего готовят классический хлебный квас. Поэтому при выборе лучше ориентироваться на несколько признаков. В составе должны быть только вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи — без искусственных добавок. Хороший квас пенится — значит, в нем достаточно углекислоты. А темная тара защищает напиток от света.
Эксперты напомнили, что квас освежает, улучшает пищеварение и обмен веществ, помогает расщеплять жиры, укрепляет волосы и ногти благодаря витаминам В1, Е и А. Однако с осторожностью его стоит пить тем, у кого цирроз печени, гастрит или повышенное давление.