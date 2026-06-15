Воронежский фермер о работе от зари до зари

Его офис — просторные поля, ферма и зернохранилища, и каждый его день наполнен общением с природой и бесконечным вдохновением от любимого дела.
Сегодняшний наш гость — глава крестьянско-фермерского хозяйства из Каширского района Воронежской области Иван Бащев. В этом году он стал победителем предпринимательской премии им. Вильгельма Столля в номинации «Успешный молодёжный бизнес».
Четыре в одном.
— Иван, расскажите, как и почему вы пошли в фермеры?
— В 2013 году я поступил на юридический факультет ВГУ. Думал, если свяжу свою работу с сельским хозяйством, то это будет только помощь в юридических вопросах. После второго курса на каникулах я стал помогать отцу — у него поля в Каширском районе, и понял, что мне это нравится. Отец предложил заняться животноводством. Как раз тогда была грантовая поддержка, мы решили попробовать подать на неё, составили бизнес-план, его утвердили — выделили 1 миллион рублей. Я купил первый скот и начал работать.
Получив диплом юриста, я решил, что для успешной работы неплохо было бы иметь второе образование — в области агрономии. Теперь в своём хозяйстве я и юрист, и фермер, и ветврач, и директор.
Работа в поле для меня — душевное спокойствие, умиротворение. Мне нравится ухаживать за животными, очень интересно наблюдать, как из маленького телёнка вырастает большая корова или бычок. Такого бешеного ритма, как в городе, у нас нет, хотя много сил и энергии требует время полевых работ.
— Тем не менее, в регионе ежегодно снижается количество скота. Как считаете, почему?
— Скорее всего, уменьшается поголовье скота молочного направления. Дело в низких закупочных ценах на молоко. Многие мои знакомые фермеры жалуются, что в этой отрасли рентабельность нулевая. Приходится закрываться. Молоко — это больше для холдингов с поголовьем в 1000—3000 коров. Он могут нанять больший штат сотрудников, и все будут загружены. Маленькому предприятию не под силу не только за поголовьем следить, но и выполнять массу бумажной работы. Молочники должны каждую партию молока сдавать на анализ, и каждый раз вбивать все показатели в систему ВГИС. При небольших объёмах это нереально.
— Барьеры только в документации?
— Да, мы вроде эволюционируем, всё упрощается. А по факту документации у фермеров становится всё больше и больше. Это не помогает, а усложняет жизнь и удорожает процесс производства того же молока и мяса.
Что нужно для успеха?
— Как вам удалось создать многопрофильную семейную ферму, объединяющую растениеводство и животноводство в единую устойчивую систему?
— У нас с отцом два направления — растениеводство и животноводство. Какая-то часть урожая идёт на корм скоту, остальное продаётся. Почему ещё фермеры разоряются? У мелких хозяйств нет земли, где можно было бы вырастить ту же пшеницу и кукурузу на корм скоту или сенаж. А сейчас, если нет своих кормов, то заниматься животноводством вообще бессмысленно.
— Какие трудности вы испытали?
— Ферму с абердин-ангусской породой коров мы открыли в 2015 году. Трудности были в том, что тогда животноводством занимались только большие компании, негде было учиться. Не знали, как двигаться дальше. Лет через пять-семь появились ребята, которые учились у наших иностранных партнёров. Надо хорошо понимать, как проходит процесс от телёнка до убоя. Важно правильно подобрать хороших быков — это генетика, основа всего потомства. Условия содержания должны быть комфортными — навесы, где коровки могли бы полежать, погреться. Казалось бы, простые базовые вещи, но в каждой мелочи есть свой нюанс, и за всем надо следить, во всём разбираться.
— Хватает ли у вас рабочих рук? И какие вообще самые насущные проблемы сейчас у фермерства?
— Наше государство выставило высокие пошлины. В мире ценник на продовольствие выше, чем у нас. Я согласен, что мы должны для внутреннего рынка делать более низкие цены, чтобы наше население могло покупать более дешёвые продукты. Но когда ты видишь в супермаркете подсолнечное масло за 120 рублей, а его у тебя берут за 60 рублей, картина немного не складывается. Вроде бы с тебя дерут три шкуры, а для конечного потребителя всё равно высокий ценник. Вопрос к нашей торговле.
Со сбытом проблем нет — всё упирается в цену реализации. Фермеры ещё зависимы от погодных условий. Например, в растениеводстве можно два года получать хороший урожай, а на третий год стукнут заморозки, и вообще ничего не получишь. По факту нужно делить эту урожайность на три года. И дай Бог выйти в плюс. Сельское хозяйство — очень рискованный бизнес, и, к сожалению, это обычно не учитывают, когда пытаются удержать пошлины или взять с нас больше налогов.
Что касается кадров, то мы работаем с отцом, есть помощники. На данный момент мы полностью укомплектованы. Но перспектива такова, что лет через 5−10 эта проблема сильно обострится. На селе работать тяжело и непрестижно. Обычно всё начинается с шести утра и хорошо, если в шесть вечера ты уходишь домой. Иногда приходится неделями работать без выходных. С кадровой проблемой уже столкнулись крупные холдинги — нужны специалисты, а их нет и не готовят.
— Читала, что ваш конёк — использование новых технологий. Что именно вам удалось внедрить?
— В растениеводстве мы не пашем и не боронуем почву, у нас прямой посев. Не скажу, что проще. Вообще слово «просто» не применимо в сельском хозяйстве. Но мы считаем, что технология себя оправдывает — видим в ней эффект и экономику. Но такие технологии в Воронежской области применяют, наверное, лишь пять процентов фермеров.
— Как бы вы описали идеального фермера? Что это за человек?
— Идеальный фермер имеет участок земли, любит свою работу, семья его поддерживает. В сельском хозяйстве приходится всё время думать, потому что нюансов очень много. Каждый год — не типичный, никогда не получается действовать, как на бумаге. В этом году, например, задержались с посевом яровых на две-три недели, так как было холодно и много дождей. Сейчас начало июня — а мы ещё досеваем. На урожай, конечно, это повлияет, но неизвестно пока, как сильно. А вот погода на животных почти не отражается. Главное — правильно содержать и кормить. Этой зимой — а на моей памяти такого никогда не было — температура опускалась до минус 32 градусов. Но коровы комфортно гуляли на улице, только ели побольше, чтобы согреться.
На форуме им. Столля я рассказывал, что мы 10 лет работали практически в убыток. У нас было маленькое поголовье, и всё равно нужно было держать скотников. И пока не нарастили стадо, работали в минус. Если брать семейную ферму, где трудится вся семья, думаю, нормально можно зарабатывать, если у тебя 200−300 голов маточного поголовья. И в этом году надеемся, что цена на&am 111e p;nbsp;мясо будет повыше, и получится быть в плюсе. Заниматься животноводством можно, только бы власти, по крайней мере, не мешали.
Чтобы не ударить в грязь лицом.
— У вас очень динамичный образ жизни. Откуда берете силы и энергию? Кто помогает? И как расписан ваш день?
— Каждый день складывается по-разному. В феврале, например, отёл, с утра еду на ферму следить за тем, кто телится, помогаем, перегоняем. Сейчас все коровки ходят на пастбища, могу к вечеру приехать и посмотреть, всё ли в порядке, как работает электропастух. А с пяти утра занимаюсь опрыскиванием и посевом в поле. Тяжело, конечно, но хочется продолжать дело отца, чтобы в грязь лицом не ударить. Отец с 1993-го года занимается сельским хозяйством. В Москве он защитил кандидатскую диссертацию по селекции растений. Вернулся в деревню, взял в аренду 100 гектаров земли, купил старые трактора, комбайны, телегу. И начал работать — дед ему помогал.
— Какой совет вы могли бы дать людям, которые, так же как и вы, хотели бы заняться сельским хозяйством или организовать свою ферму?
— Все, кто работает в сельском хозяйстве, говорят: «Не идите сюда, не надо. Даже не думайте». Это, во-первых, очень сложно, а, во-вторых, требует огромных вливаний. В нынешних экономических условиях потянуть это очень трудно. Сюда невозможно зайти с пустым карманом, открыть и работать рентабельно. К тому же должна быть значительная финансовая подушка на случай разных форс-мажоров.
— Стала ли победа в форуме Столля для вас неожиданностью, или вы сразу на неё рассчитывали?
— Вообще не ожидал, что меня отметят на форуме. Принял предложение выступить от нашей районной администрации, хотел рассказать, что такое сельское хозяйство, как люди живут на селе, как на полках появляются продукты. Но жюри моё выступление понравилось, меня оценили. Считаю, что для нашего небольшого хозяйства мы находимся на хорошем уровне.