Воронежский фермер о работе от зари до зари

— Идеальный фермер имеет участок земли, любит свою работу, семья его поддерживает. В сельском хозяйстве приходится всё время думать, потому что нюансов очень много. Каждый год — не типичный, никогда не получается действовать, как на бумаге. В этом году, например, задержались с посевом яровых на две-три недели, так как было холодно и много дождей. Сейчас начало июня — а мы ещё досеваем. На урожай, конечно, это повлияет, но неизвестно пока, как сильно. А вот погода на животных почти не отражается. Главное — правильно содержать и кормить. Этой зимой — а на моей памяти такого никогда не было — температура опускалась до минус 32 градусов. Но коровы комфортно гуляли на улице, только ели побольше, чтобы согреться.