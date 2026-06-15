Под Полоцком четвертый день разыскивают белоруса, который отправился на подводную рыбалку и пропал

Поиски затрудняет то, что озеро Ведето является труднодоступным лесно болотным водоемом ложбинного происхождения. Озеро находится в Полоцком районе, но к границе с Россией оно расположено ближе, чем к районному центру — всего в 450 метрах от Псковской области. Берега озера преимущественно низкие и песчаные, местами заболоченные, они окружены густым лесом и крупными болотными массивами.