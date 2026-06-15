Под Полоцком четвертый день разыскивают белоруса, который отправился на подводную рыбалку и пропал

В Полоцком районе не прекращаются поиски мужчины, который отправился на подводную рыбалку и пропал. Об этом рассказали в ОСВОД.
Известно, что мужчина 1978 года рождения еще в пятницу, 11 июня, отправился на подводную рыбалку на озеро Ведето. После этого мужчина пропал.
На данный момент сотрудники Полоцкой спасательной станции ОСВОД четвертый день продолжают поиски пропавшего рыбака.
Белорус пропал во время подводной рыбалки. Фото: ОСВОД.
Поиски затрудняет то, что озеро Ведето является труднодоступным лесно болотным водоемом ложбинного происхождения. Озеро находится в Полоцком районе, но к границе с Россией оно расположено ближе, чем к районному центру — всего в 450 метрах от Псковской области. Берега озера преимущественно низкие и песчаные, местами заболоченные, они окружены густым лесом и крупными болотными массивами.
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