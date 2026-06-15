Исследователи рассказали, сколько россиян хотели бы жить в частном доме

По данным исследования, жить в индивидуальном доме предпочли бы 64% россиян. Квартиру выбрали 34% участников опроса. Еще 2% затруднились с ответом. При этом фактически большинство россиян сейчас живут именно в квартирах. Такой вариант жилья есть у 66% опрошенных. В собственном доме проживает 31% респондентов.