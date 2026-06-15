Исследователи рассказали, сколько россиян хотели бы жить в частном доме

Большинство россиян хотели бы жить в собственном доме, а не в квартире. Об этом сообщили аналитики ВЦИОМ.
По данным исследования, жить в индивидуальном доме предпочли бы 64% россиян. Квартиру выбрали 34% участников опроса. Еще 2% затруднились с ответом. При этом фактически большинство россиян сейчас живут именно в квартирах. Такой вариант жилья есть у 66% опрошенных. В собственном доме проживает 31% респондентов.
Несмотря на это, 75% россиян в целом довольны своими текущими жилищными условиями. При этом запрос на улучшение качества жилья сохраняется.
Идеальным вариантом многие считают жилье площадью от 76 до 100 кв. м. Оптимальным форматом чаще называют 3 или 4 комнаты. Для квартиры россияне особенно ценят большую кухню, балкон или лоджию. Для частного дома важны собственный земельный участок и удобства внутри дома.
В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.