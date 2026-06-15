На Урале ввели ограничения на продажу бензина на заправках «Татнефти»

В Свердловской области на заправках «Татнефти» ввели ограничения на продажу бензина — до 30 л на одного водителя, сообщили «Ъ-Урал» на горячей линии «Татнефти». Оператор не смог уточнить по каким причинам были введены ограничения и на какой срок.