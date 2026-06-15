На Урале ввели ограничения на продажу бензина на заправках «Татнефти»

Сообщалось, что лимиты были введены во многих городах России: Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Чебоксарах, Ульяновске. Первые сообщения об ограничениях продажи бензина на АЗС появились 12 июня.
На данный момент в составе группы «Татнефть» функционирует около 2 тыс. АЗС в пяти странах мира, более 800 из них — в разных регионах России.
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