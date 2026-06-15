Компенсации проезда для ребенка-инвалида из Норильска пришлось добиваться в суде

В декабре 2025 года жительница Норильска вместе с 16-летней дочерью-инвалидом отправилась на плановое обследование в Красноярск. Поездку семья совместила с визитом к родственникам в Абакан, откуда потом направилась к месту лечения. Необходимое обследование ребенок прошел. После возвращения женщина обратилась в соцзащиту за компенсацией расходов на проезд к врачам и обратно, но ей было отказано. Отстаивать права пришлось в суде. Об этом рассказали 15 июня в прокуратуре Красноярского края.