Компенсации проезда для ребенка-инвалида из Норильска пришлось добиваться в суде

В декабре 2025 года жительница Норильска вместе с 16-летней дочерью-инвалидом отправилась на плановое обследование в Красноярск. Поездку семья совместила с визитом к родственникам в Абакан, откуда потом направилась к месту лечения. Необходимое обследование ребенок прошел. После возвращения женщина обратилась в соцзащиту за компенсацией расходов на проезд к врачам и обратно, но ей было отказано. Отстаивать права пришлось в суде. Об этом рассказали 15 июня в прокуратуре Красноярского края.
Речь шла о сумме более 53 тысяч рублей: столько стоили билеты по маршруту Норильск — Красноярск — Норильск. Закон предусматривает такую компенсацию для детей-инвалидов. Чиновники объяснили отказ тем, что перед обследованием мать с дочерью побывали у родственников в Абакане, значит, поездка прошла не по «правильному» прямому маршруту, а с пересадками, поэтому компенсация не положена.
Прокуратура с таким подходом не согласилась. Проверка показала, что обследование действительно состоялось, а поездка была вызвана необходимостью планового лечения ребенка с врожденным заболеванием, а не личными делами семьи. Отказ в компенсации противоречит закону. Прокурор обратился в суд, потребовав признать отказ незаконным и взыскать стоимость проезда. Суд поддержал эту позицию. Теперь семье выплатят компенсацию.